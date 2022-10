Les chauffeurs de bus d'Annemasse menacent de bloquer la région

annemasse (F) : Les chauffeurs de bus menacent de bloquer la région

Alors que les trains sont actuellement en grève en Haute-Savoie, les 80 chauffeurs des bus opérant à Annemasse sous la bannière TP2A (une filiale de la RATP) haussent aussi le ton. Ils dénoncent dans «le Dauphiné libéré» un tournus affolant et des salaires inappropriés au coût de la vie: 1401 euros mensuels pour un conducteur qui débute. «En fait, Annemasse devient un sas de formation pour les chauffeurs qui après s’en vont en Suisse ou dans d’autres régions de France», ont-ils confié au quotidien. Après avoir demandé des hausses de salaire, ils attendent ce jeudi une réponse d’Annemasse Agglo et du Groupement local de coopération transfrontalière. Sinon, «on bloquera tout le réseau du bassin lémanique. Et de Saint-Julien, en passant par Thonon, à Annemasse, au Pays de Gex, les chauffeurs n’attendent que ça.»