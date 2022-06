Genève: Les chauffeurs TPG annoncent une grève pour le 28 juin

En novembre 2014, chauffeurs et bus étaient restés au dépôt.

Le 28 juin prochain, les Genevois revivront-ils les affres d’un canton sans transports publics , comme en novembre 2014? Cela dépendra des négociations entre les Transports publics genevois (TPG) et les syndicats SEV et Transfair. Les deux organisations ont annoncé mercredi avoir déposé un préavis de grève pour la fin du mois. Motif de leur colère: la régie publique a décidé de ne pas indexer les salaires au renchérissement du coût de la vie de 1,2% en 2021.

Prime plutôt qu’indexation

Si les TPG ne sont pas entrés en matière s’agissant du coût de la vie, ils ont «proposé une prime de 500 fr. par employé, a précisé Aurélie Lelong. Cela ne nous a pas semblé être une alternative pertinente». Consultés, les collaborateurs et collaboratrices du transporteur ont mandaté leurs syndicats pour obtenir l’indexation des salaires pour l’année 2021 et la prime de 500 fr. proposée. Le préavis de grève a été signifié aux TPG le 9 juin. Une nouvelle rencontre est prévue le 21. Syndicats et délégués estiment que la pression du préavis a permis de maintenir le dialogue.