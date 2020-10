États-Unis : Les chauffeurs Uber divisés sur le référendum californien

Le 3 novembre, jour de l’élection présidentielle, les Californiens sont également appelés à se prononcer au sujet d’Uber. La loi fait débat au sein même des chauffeurs.

Ce chauffeur Uber défend la «Proposition 22» formulée par Uber et son concurrent Lyft.

«Si vous êtes un chauffeur, vous n’êtes rien pour Uber», fulmine Karim Benkanoun. Il fait partie des conducteurs californiens qui voudraient être reconnus comme des employés, et non des travailleurs indépendants, et votera «non» le 3 novembre, contre le compromis avancé par le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC).