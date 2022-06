Genève: Les chauffeurs Uber se démènent pour trouver une solution

Les conducteurs de VTC ont rencontré la conseillère d’Etat, Fabienne Fischer, et des représentants de la multinationale.

Plusieurs dizaines de chauffeurs ont manifesté devant le Département de l’économie et de l’emploi. DR

«Là, on est sans revenu, s’exclame Rachid, chauffeur Uber. A-t-on le droit au chômage?» «Nous sommes venus demander quelle est la suite prévue? On attend une solution. Il en va de notre survie», ajoute Osman, un collègue. Comme eux deux, une trentaine de conducteurs de VTC employés par la multinationale ont manifesté, mardi, devant les locaux du Département de l’économie et de l’emploi (DEE).

Faire reconnaître les contrats de travail

Vendredi, le Tribunal fédéral a jugé qu’ils étaient des salariés de la plateforme numérique et non des indépendants. Conséquence: les autorités genevoises ont sommé Uber de stopper ses activités, samedi, à minuit. Depuis, ils sont sans emploi et dans le flou. «Nous voulons travailler, nous avons des charges», poursuit Osman, qui aurait souhaité un délai plutôt qu’une cessation d’activité quasi immédiate.

Une délégation a été reçue par Fabienne Fischer, conseillère d’Etat chargée de l’Economie et de l’emploi. A la sortie de l’entretien, Me Francesco La Spada, avocat de l’association VTC-Genève, a déclaré que des discussions avec Uber allaient être entamées pour faire reconnaître les contrats de travail, obtenir le paiement des salaires et l’affiliation aux assurances sociales. «Le Département de l’économie va nous aider dans ce dialogue.»

Jeu de ping-pong dénoncé

Fabienne Fischer rencontrera Uber cette semaine. Son département a souligné que «la société doit formaliser les contrats de travail de ses chauffeurs et les affilier aux assurances sociales. Le salaire à verser doit au moins respecter le salaire minimum brut de 23,27 frs de l’heure». Si la magistrate a dit comprendre l’inquiétude des conducteurs et les a assurés de son soutien «dans la mesure de nos moyens, Uber doit assumer son rôle d'employeur. L’Etat ne s'aurait s’y substituer».