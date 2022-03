sandales, sabots et bottes - Les chaussures moches se font relooker

Manolo Blahnik x Birkenstock

La griffe allemande Birkenstock s’associe au chausseur espagnol Manolo Blahnik pour une collection en édition limitée. Unies dans une recherche de qualité et de fonctionnalité, les deux marques ont imaginé deux modèles de chaussures qui reprennent les codes des deux institutions. Manolo Blahnik apporte une touche glamour à ces sandales confortables, en les ornant de cristaux que l’on retrouve habituellement sur ses escarpins. Ces chaussures seront disponibles en bleu, fuchsia et en noir. Les prix sont estimés entre 750 et 820 francs. La collection sortira en deux temps: le 24 mars d’abord, puis en juin.