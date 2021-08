Sciences : Les chauves-souris, ces animaux à la longévité «extraordinaire»

Emma Teeling est généticienne à l’University College de Dublin. Avec son équipe, elle étudie le sang des chauves-souris. Ici, il n’est pas question de vampire mais de comprendre leur longévité.

Vampires immortels et chauves-souris. «Bram Stoker avait peut-être vu juste» en liant son célèbre comte Dracula éternellement jeune à ces mammifères volants, sourit Emma Teeling, généticienne qui explore la longévité exceptionnelle des chiroptères en espérant en faire profiter les humains.

Car la créature tant décriée vit une longue vie en s’épargnant les affres de la vieillesse, tout en hébergeant le virus Ebola ou des coronavirus sans en être malade. Comme chaque année, la chercheuse de l’University College de Dublin et son équipe récoltent échantillons de sang et biopsies d’ailes sur des grands murins vivant dans des églises ou écoles dans l’ouest de la France.

«Cela va nous permettre d’avoir des pistes pour comprendre comment nous pouvons vivre plus longtemps en bonne santé, comment nous pouvons combattre les maladies», s’enthousiasme la scientifique irlandaise. Les chiroptères vivent particulièrement longtemps pour un mammifère de si petite taille.

En général «dans la nature, en regardant la taille d’un animal, on peut prédire sa durée de vie: les petites espèces vivent vite, meurent jeunes, comme les souris; les grosses vivent lentement et longtemps comme la baleine boréale», explique-t-elle à l’AFP. «Mais les chauves-souris sont uniques. Ce sont parmi les plus petits mammifères, mais elles peuvent vivre pour une durée extraordinaire».