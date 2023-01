Asie : Les chefs de la junte birmane visés par une plainte pour génocide

Une plainte a été déposée devant la justice allemande par 16 personnes et l’ONG Fortify Rights, qui accusent des responsables de l’armée birmane de génocide.

«L’armée birmane profite toujours d’une impunité totale, et ça doit s’arrêter», a déclaré Matthew Smith, président de Fortify Rights, cité mardi dans un communiqué. Le dirigeant a précisé que la plainte était fondée sur le principe de compétence universelle, qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quels que soient leur nationalité et l’endroit où ils ont été commis.