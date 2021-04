Installation de lavage de Zurich Herdern - «Les chefs d’équipe CFF me traitent comme un esclave»

«Tu aurais aussi une belle vie si tu étais Albanais»

Or, selon Sheila Belometti, rien n’a changé depuis. Les choses auraient même empiré. «Afin de savoir qui nous a contacté, les employés subissent des intimidations.» Un salarié confirme: «En tant qu’employés temporaires, on n’a pas le droit de se défendre. Si on le fait, on se fait virer.» Et d’ajouter: «Les chefs d’équipe me traitent comme un esclave. Pour eux, on ne vaut rien. On nous met la pression pour nettoyer les wagons le plus vite possible. Et ensuite, ils nous disent que le travail réalisé n’est pas assez bien. On nous traite comme des bêtes et on nous insulte.» Selon lui, ses supérieurs ne travailleraient presque pas: «Ils sont posés toute la journée devant leur téléphone portable, boivent du café et fument des cigarettes.» Pour finir, il affirme qu’il arrive que des propos racistes soient prononcés. Un des chefs d’équipe, d’origine albanaise, lui aurait dit une fois: «Tu aurais aussi une belle vie si tu étais Albanais.»