Brésil: Les chefs indigènes veulent du «concret» sur la démarcation des terres

Dans cette missive en 11 points remise à la ministre des Peuples autochtones, Sonia Guajajara, les leaders de communautés l’appellent à «remplir sa mission de délimiter les terres indigènes» et à procéder à la «désintrusion» dans celles déjà démarquées.

«Le procès du siècle»

Les indigènes assurent que certains territoires n’étaient plus occupés car ils en avaient été expulsés, en particulier sous la dernière dictature militaire (1964-1985). Le dénommé «procès du siècle» devant la Cour suprême doit permettre de valider ou non cette thèse, a été de nouveau suspendu en juin, avec un résultat partiel de deux votes contre et un pour.