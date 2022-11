France voisine : Les cheminots de Haute-Savoie suspendent la grève

Après plus d’un mois de mouvement social, les conducteurs de trains n’ont rien obtenu mais vont reprendre le travail. Ils n’abandonnent pourtant pas.

Les cheminots de Haute-Savoie suspendent leur grève entamée le 18 octobre. Ils l’ont décidé ce lundi matin, lors d’une assemblée générale. Ce mois de mouvement social ne leur a pas permis d’obtenir gain de cause, en l’occurrence une prime à la vie chère de 300 euros par an. Le syndicat Force ouvrière (FO) dénonce «la surdité absurde de la direction» qui «a préféré perdre plus de dix millions d’euros» plutôt que de s’engager à verser une telle prime. «Celle-ci lui aurait coûté 500’000 euros par an», évalue Emilien Ménestrier, secrétaire syndical à FO.