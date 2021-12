Egalité pour les handicapés – Les chemins de fer ont encore du pain sur la planche

Aujourd’hui, les personnes handicapées peuvent utiliser de manière autonome et spontanée 908 stations sur un total de 1800, soit 35 de plus que l’année précédente.

Rappelons-le: d’ici à la fin de 2023, les gares et arrêts ferroviaires en Suisse doivent être adaptés de manière à satisfaire aux exigences de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Du moins pour autant que ces adaptations soient proportionnées. Les entreprises ferroviaires sont chargées de la mise en œuvre, et l’Office fédéral des transports (OFT) de les y aider.

Le dernier rapport de l’OFT montre désormais qu’un peu plus de la moitié des gares et arrêts satisfaisaient aux prescriptions fin 2020. Concrètement, les personnes handicapées peuvent utiliser de manière autonome et spontanée 908 stations sur un total de 1800, soit 35 de plus que l’année précédente. «Comme les grandes gares sont transformées en priorité, les améliorations permettent à 69% de tous les voyageurs de profiter des aménagements en fonction des besoins des handicapés», écrit l’OFT dans un communiqué.