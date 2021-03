On en a vu de toutes les couleurs. Après le temps des licornes, des sirènes et du bicolore (merci, Billie Eilish), voici venu celui du gris. Non pas une nuance souris, mais très pâle, presque blanche avec un rendu métallique. Pour les anglophones, cette tendance actuelle porte un nom «gray blending» (mélange gris) parce que la plupart des jeunes femmes qui l’adoptent ne font que quelques mèches qui contrastent avec le reste de la chevelure. Le coloriste intervient sur des zones précises pour illuminer l’ensemble ou alors sur la tête entière en plaçant, çà et là, des reflets pour créer du volume.

Cette mode, que l’on observe sur les réseaux sociaux est la rencontre paradoxale de la sophistication et de la simplicité. Sophistication parce qu’elle imite le naturel. Et simplicité parce que la démarche s’inscrit dans le mouvement Body Positive, soit l’acceptation de son corps tel qu’il est. Selon le magazine américain «Glamour», cette coloration est un excellent moyen pour assumer ses cheveux gris et ne plus souffrir des effets inéluctables du temps.

Preuve de cet engouement, Chrissy Teigen a partiellement succombé à ce trend. Le mannequin, âgé de 35 ans, a publié, cette semaine sur Instagram, des photos et des vidéos où sa tête est coiffée d’une perruque grise. L’effet est sensationnel.