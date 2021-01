Etude suisse : Les chèvres ne sont pas si… chèvres

Une étude financée par le Fonds national suisse démontre que les chèvres préfèrent une récompense après un effort au lieu de l’obtenir gratuitement et sans aucun effort. Ce qui prouve que le ruminant est stimulé par les défis.

Loin d’être fainéantes, les chèvres sont intelligentes et motivées par les défis, selon une étude suisse.

C’est une expérience scientifique qui tord bien des idées sur les chèvres. Près d’une soixantaine de chèvres laitières et de chèvres naines avait un choix à faire: soit recevoir une friandise gratuitement, soit coulisser une porte avec le museau avant de recevoir cette friandise en guise de récompense. «Indépendamment de leur lignée, elles se sont décidées dans quasiment la moitié des cas pour la seconde option. Cela montre qu’elles sont motivées par ce genre de défis», indiquent Nina Keil, spécialiste en bien-être animal et Katrina Rosenberger, doctorante à la station Agroscope de Tänikon (TG), qui ont participé à l’étude financée par le Fonds national suisse. L’étude a eu lieu chez Agroscope.

L’étude publiée récemment par le journal Scientific Reports démontre que même lorsqu’elles peuvent choisir la solution de facilité, les chèvres ne rechignent pas devant les exercices mentaux. Ce projet de recherche a été soutenu par le Fonds national suisse et la Fondation allemande pour la recherche.

Expérience en faveur du bien-être des animaux?



«Nous n’avons pas été surpris de l’intérêt des chèvres naines pour ce genre de tâche car des expériences similaires l’ont déjà mis en évidence. En revanche, pour les laitières, nous nous attendions à ce qu’elles économisent leurs ressources et soient moins motivées à travailler pour une récompense qui est disponible sans effort», analyse Katrina Rosenberger.

Cette expérience permettra-t-elle d’améliorer le bien-être des chèvres dans les élevages? Nina Keil nuance: «L'élevage respectueux des animaux doit également prendre en compte leurs besoins cognitifs. Mais nos résultats ne constituent qu’une première étape. Il est maintenant nécessaire de réaliser la même expérience en conditions réelles sur une exploitation agricole et sur une longue période afin de voir comment évolue la motivation des animaux», indique Nina Keil.