Bâle

Les chevreuils du cimetière du Hörnli sauvent leur peau

Des chevreuils vivent dans le cimetière du Hörnli à Bâle, qui est le plus grand de Suisse depuis son ouverture en 1934. Une autorisation de tir déposée par le Service bâlois des jardins a été bloquée.

Des chevreuils vivent dans le plus grand cimetière de Suisse depuis son ouverture en 1934. Comme leur nombre est passé de 15 à 25 ces dernières années, le Service bâlois des jardins voulait abattre un certain nombre de bêtes, ce qui nécessite l'autorisation du Département cantonal de la justice et de la sécurité.