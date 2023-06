Sondage: Les chiens au bureau, ça plaît moins aux jeunes et aux hommes

Ces boules de poils baveuses sont de plus en plus souvent amenées au bureau. Au bonheur des uns et au grand dam d’autres.

Pas très pro, pour les jeunes

Les propriétaires de chiens, en tout cas, ne sont pas nombreux à estimer que le lieu de travail doit rester dissocié de ceux où on est accompagné de son animal. Ce sont 83% des sondés qui ont un chien et qui bossent dans une entreprise qui les accepte à dire qu’ils le prennent avec eux occasionnellement. Ceux qui ne le font pas se restreignent surtout «parce qu’ils ne veulent pas déranger les collègues».

Il y a toutefois quelques différences entre les catégories de personnes. Les sondés ont été 41% à dire qu’ils «sont dérangés par la présence de chiens au travail». Les hommes ont été plus nombreux à le dire que les femmes. Ils ont aussi été plus nombreux à dire que prendre son chien au travail était la preuve d’un manque de professionnalisme (54% contre 36% pour les femmes) et que cela pouvait amener à des conflits (64% contre 54%).

À chaque employeur sa politique

La tendance à prendre son animal avec soi n’est pas non plus une lubie de la génération Z. Les 18-25 ans sont plus nombreux à trouver la chose pas très pro que les millennials et les baby-boomers. Ils sont aussi bien moins convaincus qu’une culture d’entreprise accueillante envers les chiens ait une influence positive sur le recrutement de nouveaux talents.