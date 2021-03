États-Unis : Les chiens de Joe Biden renvoyés de la Maison-Blanche

Un «incident de morsure» impliquant un agent de sécurité de la Maison-Blanche a poussé Joe Biden à renvoyer ses deux chiens dans le Delaware, lundi.

Les chiens Champ et Major, sur les pelouses de la Maison-Blanche, le 25 janvier 2021.

Major, 3 ans, le plus jeune des deux bergers allemands du couple présidentiel, a eu des comportements agressifs, notamment en sautant, aboyant et chargeant le personnel et des agents de sécurité de la Maison-Blanche, a rapporté CNN, citant deux sources anonymes.