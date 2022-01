Sciences : Les chiens peuvent distinguer deux langues

Une étude hongroise vient de démontrer pour la première fois qu'un cerveau non humain peut différencier deux langues. Des canidés ont distingué ainsi des extraits vocaux du «Petit Prince» en espagnol et en hongrois.

Plus un chien est âgé, mieux il capte les régularités de la langue de son maître.

Une étape a été franchie dans le domaine de la recherche sur l'évolution de la perception de la parole chez les animaux. Basée sur l'imagerie cérébrale, une étude vient de démontrer pour la première fois qu'un cerveau non humain peut différencier deux langues. Des scientifiques du département d'éthologie de l'université Eötvös Loránd (Hongrie) ont mené leur recherche, publiée dans «NeuroImage», sur 18 chiens.

Dans un premier temps, ils ont dû apprendre aux animaux de rester immobiles dans un scanner, rapporte le site «eurekalert.org». Puis, ils leur ont fait écouter des extraits vocaux du «Petit Prince» en espagnol et en hongrois. Il faut savoir que les canidés n’avaient entendu qu'une seule de ces deux langues de la bouche de leur maître. Une manière de comparer une langue familière à une totalement étrangère. De plus, ils leur ont fait écouter «des versions brouillées» de ces extraits. «Le son n'est absolument pas naturel, afin de vérifier s'ils détectent la différence entre la parole et la non-parole», précise l’auteure principale de l’étude Laura V. Cuaya.