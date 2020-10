Les membres canins de l’armée américaine profitent également de la technologie dernier cri. La société américaine Command Sight leur prépare un modèle de lunettes avec caméra intégrée et réalité augmentée. Le gadget s’appuie sur un indicateur visuel qui permet à l’animal d’être dirigé vers un endroit donné et de réagir au signal visuel dans les lunettes. Son maître obtient en permanence son champ de vision et lui donne des commandes à travers les lunettes. Cet équipement peut se révéler utile pour la détection d’explosifs et de matières dangereuses, domaine où les chiens sont très actifs.