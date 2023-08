Genève: Les chiens sont dorénavant exclus de toutes les plages

Depuis le 1er mai, les chiens n’ont plus accès à aucune plage publique à Genève. La Bécassine, à Versoix, était le dernier lieu du type ouvert aux canidés. Depuis le 1er mai, sur décision du Canton, c’est fini. Cette nouveauté n’est pas du goût de tous. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», une pétition munie de 2000 signatures va bientôt être transmise à la commune et au Conseil d’Etat. L’une de ses initiantes souligne qu’il y a plus de 33’000 chiens dans le canton, et que l’accès à l’eau leur est bénéfique, particulièrement en période de forte chaleur. Le conseiller d’Etat Antonio Hodgers, lui, n’entend pas faire machine arrière. Il rappelle que la Bécassine était «une exception résiduelle». Et il n’est pas favorable à la création de zones spécifiques. Il estime que de tels aménagements se feraient au détriment des autres usagers, alors que Genève dispose de peu de plages publiques par rapport à sa densité de population.