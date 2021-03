Variants toujours prédominants

Le taux de positivité, lui, se situe toujours sous la barre des 5% avec un nombre de tests quotidien de 24’000. Le nombre d’hospitalisations est lui aussi resté stable (60 par jour en moyenne). Tout comme la situation aux soins intensifs. «Le nombre de décès continue sa tendance à la baisse et on n’observe plus de surmortalité chez les plus de 65 ans», indique Virginie Masserey.