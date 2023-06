Grand Genève: Les chiffres de la croissance de l’agglomération  

Les chiffres livrés ce jeudi datent un peu, mais donnent une bonne idée de la croissance de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Selon l’Office cantonal de la statistique, en 2019, le Grand Genève (l’addition du canton de Genève, du district de Nyon et du Pôle métropolitain du Genevois français) comptait 505’400 logements, soit 46’100 de plus qu’en 2013, six ans auparavant. 47% de ces logements étaient situés dans le canton de Genève, 44% en France et 9% dans le canton de Vaud. La croissance annuelle moyenne de ce parc immobilier s’établissait ainsi à 1,6%, mais avec de fortes disparités régionales: +2,3% en France, +1,7% à Nyon et +0,9% à Genève.