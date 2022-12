Berne : Les chiffres des caisses de pension sont meilleurs qu’il n’y paraît

En raison de la mauvaise année boursière, certaines caisses de pension vont rémunérer plus faiblement les avoirs d’épargne vieillesse de leurs assurés. Cela ne serait pourtant pas nécessaire.

Les rendements financiers n’ont pas été merveilleux mais pas si catastrophiques que cela. DR

Actuellement, les caisses de pension déterminent le taux d'intérêt qu’elles appliqueront aux avoirs d’épargne vieillesse de leurs assurés pour l’année qui s’achève. Les perspectives ne sont pas bonnes. Car les conséquences de la guerre et des problèmes d’approvisionnement ont fait chuter les cours des actions et des obligations. C’est pourquoi les institutions de prévoyance affichent un rendement plus faible que jamais. Une situation jamais vue depuis longtemps.

Pour le trésorier prudent d’une caisse de pension, c’est du pain bénit. Car le rendement de misère est un argument de poids pour freiner les dépenses et maintenir à un bas niveau la rémunération des avoirs d’épargne vieillesse. En réalité, de nombreux assurés perdront donc de l’argent sur leur capital vieillesse dans le deuxième pilier constate le Tages-Anzeiger. Mais ce tableau sombre rappelle les ministres des Finances qui mettent toujours en garde avec des scénarios pessimistes et qui finissent tout de même par engranger des bénéfices importants. Car à y regarder de plus près, les chiffres de l’institution de prévoyance ne sont pas aussi mauvais qu’il n’y paraît à première vue selon le quotidien alémanique.

Deux calculs différents

Le taux de couverture est un indicateur important. Il montre dans quelle mesure une caisse de pension peut couvrir ses obligations envers les assurés avec les actifs disponibles. S'il tombe en dessous de 100%, la situation devient critique. Ainsi, selon les chiffres de la société de conseil en caisses de pension PPC Metrics, le taux de couverture moyen est passé d’environ 120 à 105 pour cent depuis le début de l’année. Ces chiffres se basent sur les données de 350 caisses de pension et sur des extrapolations.

Mais ces chiffres semblent plus dramatiques qu’ils ne le sont en réalité. En effet, le taux de couverture indiqué par les institutions de prévoyance ne reflète pas les valeurs réellement existantes. Les spécialistes parlent donc de «taux de couverture technique». Au lieu des valeurs réelles, il tient compte des rendements futurs des placements, qui peuvent être différents selon l’évolution du marché. Cela laisse une marge d’interprétation et conduit de nombreuses caisses à afficher un taux de couverture plutôt optimiste. Un autre indicateur, est le «taux de couverture économique», qui reflète les valeurs patrimoniales à l’aide de valeurs réelles. Mais il n’est généralement pas indiqué officiellement. Selon les chiffres de PPC Metrics, ce taux a même légèrement augmenté en un an. Sur la base des chiffres du marché, les caisses de pension sont donc aujourd’hui dans la même situation financière qu’il y a un an. Selon Marco Jost, expert en caisses de pension chez PPC Metrics, il devrait donc être possible dans de nombreux cas d’obtenir un taux d'intérêt aussi bon que l’année précédente.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.