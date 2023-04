Football: Les chiffres fous de l'échec de Chelsea

Todd Boehly a de quoi se prendre la tête à une main. Il a déjà dépensé l’autre bras. AFP

La partie du samedi 1er avril à Stamford Bridge a senti le poisson. Le fish & chips, forcément, dans ce coin d'Angleterre. Mais aussi celui d'avril, tant la prestation de Chelsea sur le terrain a ressemblé à une farce. Les champions d'Europe 2021 ont passé leur après-midi à tourner autour des buts d'Aston Villa (0-2), sans réussir à pousser ce satané ballon au fond. Les joueurs de Birmingham, eux, n'ont eu besoin que de deux tirs cadrés pour marquer deux fois, par Ollie Watkins (18e) et John McGinn (56e).

Le calcul final donnait pourtant 2,49 xG (buts attendus) aux «Blues», contre 0,73 aux Villans. Un problème récurrent de réalisme qui a fini par coûter sa place à Graham Potter, originaire de la banlieue de… Birmingham et qui avait réussi des miracles, à la tête de Brighton notamment, avant de céder aux sirènes du projet fou de Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, pour remplacer Thomas Tuchel, aujourd'hui au… Bayern Munich. Oui, ça fait beaucoup de points de suspension, mais la situation est tellement ubuesque!

L'homme d'affaires et investisseur américain de 49 ans a réussi un sacré «strike», depuis qu'il est à la tête du club de l'Ouest londonien, après avoir racheté l'équipe à Roman Abramovich. Son équipe ne met plus un pied devant l'autre depuis de longues semaines et pointe à la 11e place de Premier League, derrière Fulham, Brighton, Brentford ou encore Aston Villa par exemple, à 12 longueurs (et un match de plus) de la dernière place qualificative pour la prochaine Champions League.

Mais encore plus que d'avoir tout raté au niveau sportif, son organisation est un gouffre financier hallucinant. Encore plus que sous la houlette de l'ancien oligarque russe, qui ne regardait déjà absolument pas à la dépense. Jugez plutôt: Boehly a investi 2,5 milliards de Livres Sterling (2,83 mias de francs) pour racheter une formation qui perdait plus d'un million de francs par semaine. Et ça, avant que l'Américain ne se lance dans l'affaire.

Le football n'est certes pas une science exacte, mais quand on aligne les décisions plus que douteuses, tout se paye. Et à Chelsea, ça se chiffre en milliards. Logique, au vu de l'enchaînement d'énormités: virer Tuchel, qui avait emmené le club sur le toit de l'Europe un an auparavant, payer plus de 20 millions un entraîneur, Potter, pour le virer quelque mois plus tard, investir plus de 600 millions de Livres sur le marché des transferts et finalement affaiblir son collectif.

Avec ces arrivées qui pèsent très lourd sur le budget (plus de 400 millions de pertes sur le dernier cycle de trois ans), Chelsea voit le spectre du fair-play financier se rapprocher dangereusement. Il va fatalement devoir se séparer de nombreux éléments l'été prochain et ça ne risque pas de renforcer une équipe déjà trop jeune et inexpérimentée. Ils seront une douzaine à quitter le Titanic londonien, dont le milieu Mason Mount formé au club, l'excellent demi Mateo Kovacic et le défenseur Kalidou Koulibaly, à peine arrivé et déjà bientôt parti.