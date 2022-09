Tennis : Les chiffres fous de la carrière de Roger Federer

Le tennisman bâlois a battu d’innombrables records au cours de sa carrière. Liste non exhaustive de quelques-uns des chiffres qui lui sont désormais associés pour l’éternité.

Roger Federer après sa victoire à l’Open d’Australie en 2018, son vingtième et dernier titre du Grand Chelem.

1526 matches

Depuis son entrée dans le monde professionnel en 1998, le Bâlois a remporté 1251 victoires et subi 275 défaites.

103 titres

Il a collectionné plus de 100 trophées sur le circuit ATP. Seul l’Américain Jimmy Connors a fait mieux (109). C’est à Bâle et à Halle (10 succès) qu’il a soulevé le plus de fois la Coupe.