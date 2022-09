Football: Les chiffres insensés du mercato anglais

Après deux ans «sous Covid» où le marché s'était un peu contracté, les équipes du championnat le plus suivi de la planète ont fait chauffer la carte bancaire, à des niveaux absolument stupéfiants. En 2019, la ligue dans son entier avait dépensé 1,4 milliard de Livres Sterling (1,58 milliard de francs). C'est «tombé» à 1,3 milliard en 2020 et à 1,04 "seulement" l'année dernière. En 2022? 2,14 milliards de £, soit 2,42 milliards de francs dépensés.

Alors oui, d'un côté, la Premier League n'avait jamais vendu aussi bien que lors de cette intersaison. Les équipe sont dépensé sans compter, mais ils ont aussi engrangé 832 millions de Livres sur le marché. C'est mieux que le précédent record, qui avait été établi en 2019 avec 820 millions. Mais la «balance» reste incroyablement déficitaire et ça, personne n'en a pas grand-chose à faire, tant que l'Américain, le Français et le Chinois moyen reste devant sa télévision.

A Nottingham, on a pas redonné aux pauvres

C'est Chelsea qui a le plus investi cet été, avec 278,4 millions de Livres de shopping. Manchester United a suivi, avec «seulement» 227,4 millions, devant West Ham (£179,2 mios), Tottenham (£172 mios) et... le néo-promu Nottingham Forest et ses 22 recrues pour 157,3 millions de pounds. Manchester City (£128,8 mios), les nouveaux riches de Newcastle (£123 mios) et Arsenal (£121,5 mios) sont, en comparaison, presque restés timides...