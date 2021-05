Hockey sur glace - Les chiffres parlent pour GE Servette, mais…

Face au grand dominateur de la saison régulière, GE Servette aura fort à faire, sur la route du potentiel premier titre de champion de Suisse de son histoire. Reste que les Aigles, qui disputent leur troisième finale après celles de 2008 (Zurich) et de 2010 (Berne), sont impressionnants depuis le début de ces play-off. Ou du moins depuis l’acte II de leur quart de finale contre FR Gottéron.

C’est simple: après sa défaite inaugurale, la troupe de Pat Emond a remporté ses sept rencontres suivantes, retournant les Dragons (4-1) et balayant les ZSC Lions en demi-finales (3-0). A l’heure de se projeter dans ce duel face au grand Zoug, les chiffres parlent d’ailleurs en faveur du GSHC. Mais…

4

Grâce à son parcours quasi sans faute, GE Servette a bénéficié de quatre jours de récupération de plus que Zoug depuis le début des play-off. Non-négligeable, là où le EVZ a dû jouer un acte de plus à chaque tour et avance à un rythme d’un match tous les deux jours depuis le 13 avril.