Euro 2020 - Les chiffres qui expliquent (mal) le point égaré

Jamais depuis 45 ans et la Coupe du monde de 1966 la Suisse n'avait autant tenté sa chance en une première mi-temps dans un tournoi majeur, que face aux Gallois samedi. Les Helvètes ont envoyé le cuir 11 fois en direction de Danny Ward. Le problème, c'est qu'une seule de ces tentatives a attrapé le cadre du but des «Dragons».

En seconde période, les Helvètes ont eu le même total de tirs que le Pays de Galles: 7. Trois ont été cadrés et un seul a fini au fond des filets. Les Gallois, eux, ont marqué sur leur seule possibilité de le faire. Les hommes de Petkovic ont aussi vu six de leurs essais être contrés par la défense adverse (et un par Seferovic...).

Cela donne une différence béante au niveau des fameux «expected goals» (outil statistique qui sert à estimer le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe «aurait dû marquer»): 1,98 pour la Suisse et 0,45 pour son adversaire. On peut traduire ça par «c'est le football» ou encore «si on rejoue dix fois ce match on le gagne huit fois»...

Trois kilomètres de moins

Mais d'autres chiffres traduisent, on pourrait presque dire «trahissent», l'incapacité des Suisses à convertir leur possession extrême du ballon (68% à la pause, 62% au final) en actions dangereuses. La meilleure connexion du match entre deux joueurs a été l'axe Schär-Akanji, 46 passes entre les deux. C'est presque 7 fois plus qu'entre Embolo et Seferovic. Shaqiri, lui, en 66 minutes, a trouvé Embolo 3 fois et Seferovic à 1 reprise!

C'est le jeu de l'équipe de Suisse qui veut ça, c'est vrai. Mais quand on essaie d'attirer avec des passes (528 contre 309, 88% de réussies contre 79%) un adversaire qui ne veut pas venir... Souvent, les Helvètes usent leurs opposants, mais le Pays de Galles, dont la sélection a couru 3 kilomètres de plus que la «Nati» (90,289 kilomètres contre 87,273), a tenu bon.

La différence s'est faite dans le jeu de tête. Un domaine où personne n'a rien à apprendre aux Britanniques. Ça ne s'est pas vu dans les statistiques des centres réussis. Les Gallois ont réussi à reprendre 5 centres sur 18 (28%) lors de l'intégralité de la partie, contre un 9/25 (36%) pour les Suisses. Mais les stats, c'est comme les... Enfin, la qualité du jeu de tête de Moore a fini par faire la différence.