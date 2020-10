Votation : Les Chiliens appelés à un référendum sur la Constitution

Les citoyens doivent se prononcer dimanche sur un changement de Constitution, considérée par beaucoup comme un frein à plus de justice sociale.

Un an après l’éclatement d’une contestation d’une ampleur inédite contre les inégalités, les Chiliens sont appelés à se prononcer dimanche par référendum sur un changement de Constitution, considérée par beaucoup comme un frein à plus de justice sociale.

«Je suis d’accord pour que la dignité devienne la normalité»

Pour les partisans du «Apruebo» (je suis d’accord), essentiellement dans l’opposition de gauche, une nouvelle Constitution lèverait un obstacle essentiel à de profondes réformes sociales, dans un des pays parmi les plus inégalitaires d’Amérique latine. «Je suis d’accord (Apruebo) pour que la dignité devienne la normalité», peut-on lire sur des graffitis sur de nombreux murs de la capitale.

Les défenseurs du «Rechazo» (je rejette), qui rassemblent les partis les plus conservateurs, estiment de leur côté qu’il est possible d’introduire des changements dans le texte fondamental, garant selon eux ces dernières décennies de la stabilité du Chili, sans avoir besoin de le remplacer. «Je ne veux pas que mon pays tombe dans les mêmes mains qu’en Argentine ou au Venezuela et tous ces pays qui sont un désastre», estime Hernan Allende, un agent immobilier de 63 ans.