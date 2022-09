Chili : Les Chiliens appelés à voter sur la nouvelle constitution

Les Chiliens doivent approuver ou rejeter une proposition de nouvelle constitution ce dimanche, afin de remplacer l’actuelle Constitution rédigée sous Pinochet.

Si le rejet l’emporte, le président Gabriel Boric a annoncé qu’il demanderait au Parlement de lancer un nouveau processus constitutionnel repartant de «zéro», avec l’élection d’une nouvelle assemblée constituante pour rédiger un nouveau texte. (Image d’illustration) AFP

Quelque 15 millions de Chiliens sont appelés dimanche à finaliser ou suspendre le processus de nouvelle constitution, entamé après le violent soulèvement populaire de 2019 réclamant plus de justice sociale.

Le référendum à vote obligatoire invite à remplacer l’actuelle Constitution rédigée sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) qui, malgré plusieurs réformes successives, est toujours considérée comme un frein à toute réforme sociale de fond. Base néolibérale d’un modèle qui a permis des décennies de stabilité et de croissance économique, elle a engendré une société profondément inégalitaire.

«Vote conservateur»

La proposition entend notamment que l’État puisse garantir aux citoyens chiliens le droit à l’éducation, à la santé publique, à une retraite ainsi qu’à un logement décent. Elle entend consacrer le droit à l’avortement, une question clivante dans le pays où l’IVG n’est autorisé que depuis 2017 en cas de viol ou de danger pour la mère ou l’enfant, ainsi que des droits environnementaux ou encore la reconnaissance des peuples autochtones.

Malgré la démonstration de force des partisans du «oui», qui ont réuni plus de 250’000 personnes jeudi soir à Santiago lors de la clôture de la campagne officielle --contre à peine 400 pour les soutiens du «non»--, les sondages prédisent, sans exception, la victoire du «je rejette» la proposition de nouvelle constitution.

«Beaucoup de jeunes vont aller voter, surtout dans la capitale, et ces jeunes sont pour le changement. Mais cela ne signifie pas» que le vote d’approbation va l’emporter car il est donné perdant «dans le sud et le nord du pays», indique à l’AFP Marta Lagos, sociologue et fondatrice de l’institut de sondage Mori.

«Nouveaux droits sociaux»

Ces deux régions connaissent de graves problèmes de violence et d’insécurité. Dans le sud, en raison de conflits autour de terres revendiquées par des groupes radicaux indigènes Mapuche et, dans le nord, en raison de l’afflux migratoire, des problèmes de pauvreté et de trafic d’êtres humains.

Selon elle, les partisans du «non» forment un groupe «très hétérogène» avec une forte fibre «populiste» alimentée par la «peur» de se voir dépossédés. Au contraire, le camp du «oui» a été capable de comprendre comment «les nouveaux droits sociaux seront répartis», dit-elle.

«Il y a bien sûr toujours une possibilité que tous les sondages se trompent» et que le vote dans la capitale «puisse compenser celui dans le nord et le sud» du pays, mais «je pense que cette probabilité ne dépasse pas 5%» de chances, assure-t-elle. La nouvelle constitution porte certaines des valeurs «des millenials» (qui ont atteint leur majorité en 2000 ou après), mais «dimanche nous devrions assister à un vote conservateur», prédit la sociologue.

Nouveau processus

Le rejet de cette proposition de constitution, élaborée pendant un an par une assemblée constituante élue en mai 2021 et composée de 154 membres, ne signifie pas pour autant le gel de toutes les réformes. Des «feuilles de route» ont déjà été élaborées.

«Il y a un consensus sur le fait que la Constitution de 1980 n’est plus valable et que nous devrions passer à une autre» établissant de nouveaux «droits sociaux, politiques et économiques», a déclaré à l’AFP Cecilia Osorio, universitaire à l’Université du Chili.

Si le rejet l’emporte, le président Gabriel Boric a annoncé qu’il demanderait au Parlement de lancer un nouveau processus constitutionnel repartant de «zéro», avec l’élection d’une nouvelle assemblée constituante pour rédiger un nouveau texte. Selon lui, le référendum de 2020, approuvé à 79%, a définitivement enterré la Constitution de l’ère Pinochet.

Si le oui l’emporte, la nouvelle Constitution entrera en vigueur dans 10 jours. Les partisans du président Boric veulent croire à un renversement de situation. «Les gens vont voter en masse et les sondages vont encore se tromper», se convainc le sénateur Juan Carlos Latorre, président du parti Révolution démocratique, membre de la coalition gouvernementale.