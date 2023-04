Tensions en Asie: Les Chinois louent les «très bonnes idées» de Macron

À rebours du tollé provoqué en Occident, les Chinois ne tarissent pas d’éloges sur les «très bonnes idées» d’Emmanuel Macron, qui appelle l’Union européenne à ne pas être «suiviste» des États-Unis sur la question de Taïwan. L’île de 23 millions d’habitants fait l’objet d’une âpre rivalité entre Pékin, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire qu’il ne contrôle pas, et Washington, principal allié et fournisseur d’armes de Taïwan.

Ces commentaires sont «manifestement le fruit d’une observation et d’une réflexion de longue date», estime le Global Times, un quotidien proche du pouvoir chinois. Et d’évoquer des «paroles de vérité» dans un article publié mardi. «Certains veulent construire une fausse Europe dans l’opinion publique, et masquer les véritables voix et intérêts» des Européens, fustige le journal aux éditoriaux souvent acerbes.