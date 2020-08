Au régime

Les Chinois priés de manger moins pour moins gaspiller

Le président Xi Jinping veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Il a demandé à ses concitoyens de servir un plat de moins par convive.

Fini les banquets somptueux et les plats innombrables: les Chinois, réputés pour leur gastronomie et leur bon appétit, vont devoir se mettre à l’austérité culinaire, conformément à un ordre du président Xi Jinping contre le gaspillage alimentaire. Si la tradition exige que soient servis à table autant de plats qu’il y a de convives plus un, les fils du dragon sont désormais invités à essayer l’inverse: un plat par invité, moins un.