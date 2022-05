Consommation : Les chocolats Kinder pourraient être de retour cet été

Après avoir retiré certains produits Kinder des rayons en raison de cas de salmonellose, la Coop annonce qu’ils pourraient revenir cet été. Les autres détaillants sont plus réservés.

Une situation qui pourrait changer dès cet été annonce la « Schweiz am Wochenende ». «Nous ne pouvons pas encore en juger avec une certitude absolue, mais nous partons actuellement du principe que les produits concernés seront de nouveau sur nos rayons dans le courant de l’été», déclare notamment un porte-parole de Coop. Et si les «Kinder Surprise» sont moins demandés durant la saison estivale, en raison de la hausse des températures, les «Schokobons» trouvent habituellement preneurs et pourraient à nouveau être vendus cet été. La Coop justifie son choix du fait qu’elle «adapte son offre aux besoins de ses clients en tant que fournisseur d’un assortiment complet».

Le journal alémanique précise que les autres détaillants se montrent plus réservés quant à la réintroduction des produits Kinder. Lidl a annoncé attendre «les autres études et développements dans ce domaine» et ne se prononce pas sur un éventuel retour des produits dans ses rayons. De son côté, la Migros assure n’avoir reçu aucune marchandise de remplacement et «ne pense pas non plus que cela changera d’ici l’été».