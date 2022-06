LA CHRONIQUE DE TCS CAMPING: Les choses à faire et à ne pas faire en camping

La liberté à l’état pur! Fini les contraintes du quotidien, les heures de repas fixes et les règles vestimentaires. Tels sont les principaux attraits des vacances au camping.

Mais rendons-nous à l’évidence: sans un minimum de règles, la vie serait insupportable. Au camping, comme partout, chacun doit respecter certaines règles quand il s’agit de vivre en communauté dans un espace restreint. Car l’objectif est que tout le monde se sente bien. En dépit des quelques règles à respecter, que les campeurs envisagent généralement comme un code de bonne conduite pour des rapports respectueux, il reste à chacun suffisamment de liberté pour décompresser, oublier le quotidien et profiter de la nature.

Le petit guide du camping

1. Tout le monde est le bienvenu

Les campeurs sont simples, sociables et aiment le contact. On se salue, on se tutoie et on se fait rapidement de nouvelles connaissances. Et en cas de problème, un voisin de camping aidera volontiers.

Au camping, on se fait rapidement de nouveaux amis. TCS Camping Sion

2. Ma parcelle - ta parcelle

Veillez à ne pas empiéter sur la sphère privée de vos voisins. Les campings ont souvent des réglementations quant aux distances à respecter entre les véhicules stationnés ou bien entre un véhicule et l’hébergement voisin. Prenez connaissance des réglementations du camping en la matière et respectez-les. Empruntez les voies et les chemins officiels sur le terrain et ne prenez pas de raccourci en passant par la parcelle d’un autre client du camping.

Respecte la délimitation des parcelles. Même au camping, chacun a droit à son intimité. TCS Camping Bönigen-Interlaken

3. La tenue vestimentaire au camping

Certes, les consignes en matière de tenue vestimentaire sont limitées au minimum sur un terrain de camping, le cas échéant. N’oubliez pas pour autant que vous vivez avec beaucoup d’autres personnes dans un espace restreint. Tout le monde n’apprécie pas forcément les tenues trop dévêtues. Et la nudité n’est pas souhaitée.

Il n'y a pas de code vestimentaire sur le camping, mais la tenue d'Adam ou d'Ève ne convient toutefois que dans un camping naturiste. TCS Camping Bern-Eymatt

4. Les enfants ne doivent pas oublier les bonnes manières

Le camping est un véritable paradis pour les enfants, ils peuvent s’ébattre en liberté et sans contraintes. Veillez toutefois à ce que vos enfants n’oublient pas les bonnes manières et respectent les autres campeurs. Les jeux de balle et autres activités bruyantes ou demandant beaucoup de place seront pratiqués de préférence sur les terrains de jeux ou sur les pelouses prévues à cet effet.

Pour les enfants, un camping est un grand terrain de jeu et d'amusement. TCS Camping Solothurn

5. Règles pour faire du camping avec son chien

Sur presque tous les terrains de camping, il est obligatoire de tenir les chiens en laisse. Veuillez également attacher votre compagnon à quatre pattes quand il se trouve sur votre emplacement. Veillez toujours à ramasser ses déjections et emmenez-le faire ses besoins aux endroits prévus à cet effet. Ne laissez jamais votre chien seul sur l’emplacement. Filou vous explique ici, ce à quoi il fait attention pendant ses vacances au camping

Même les quadrupèdes sont soumis à quelques règles de jeu sur le camping. TCS Camping Gwatt-Lac de Thoune

6. Bien faire un barbecue

De nombreux campings proposent des espaces barbecue communs avec l’équipement de base. Si vous en utilisez un, merci de toujours le nettoyer et le ranger après usage. Veillez à ne pas dégager trop de fumée qui pourrait se répandre de façon désagréable à travers tout le camping. Cela vaut également pour les grillades que vous pourriez faire sur votre emplacement. Si vous utilisez un barbecue jetable bas, protégez le sol ou installez votre appareil à un endroit approprié, car la chaleur risque de «brûler» l’herbe située en dessous, laissant ainsi des taches brunes disgracieuses.

Renseigne-toi au préalable pour savoir si les grillades sont autorisées sur le camping et si oui, avec quelle méthode.

est autorisé sur le camping. TCS Camping Sempach

7. Rmasser les déchets

Où que vous soyez, sur votre emplacement, près du barbecue, dans les sanitaires ou sur la plage herbeuse, ramassez toujours vos déchets et jetez-les dans les stations prévues à cet effet!

Les campeurs sont des amoureux de la nature, il va de soi qu'aucun déchet ne doit être laissé sur place. TCS Camping Disentis

8. Des sanitaires collectifs propres

Il peut arriver que l’attente aux sanitaires se prolonge, surtout pendant la saison haute, quand les campings sont pleins. Évitez alors de prendre des douches trop longues ou de faire durer inutilement votre toilette du soir ou du matin. Les autres campeurs vous en sauront gré.

Et n’oubliez pas de vérifier l’état des lieux en sortant: laissez-les comme vous aimeriez les trouver!

Quitte l'endroit comme tu aimerais le trouver. TCS Camping Buochs-Vierwaldstättersee

9. Vitesses de circulation maximales sur le camping

Lorsque vous traversez le camping avec votre camping-car, votre fourgon, votre voiture ou votre caravane, respectez la vitesse maximale autorisée, généralement limitée à 10 km/h (rouler au pas). S'applique également aux bicyclettes! Attention: dans l’enceinte des terrains de camping, les piétons ont toujours la priorité.

Sur les terrains de camping, la vitesse maximale est de 10 km/h. TCS Camping Thusis

10. Gestion des eaux usées

Des stations spéciales sont prévues pour vidanger et nettoyer les toilettes (eaux noires) des caravanes et des camping-cars. Merci de bien vouloir les utiliser. Cela s’applique également aux eaux grises (écoulements des éviers). Par exemple, ne versez jamais l’eau de cuisson des pâtes sur l’herbe, cela laisse de vilaines taches brunes. Jetez-la également aux stations prévues à cet effet.

Les campings disposent de stations d'évacuation spéciales pour les eaux usées. TCS Camping Buochs-Vierwaldstättersee

11. Respect des heures de repos

Une information importante pour les novices du camping: la plupart des terrains de camping disposent d’une réglementation concernant les heures de repos. Cela peut signifier que, durant cette période, vous ne pourrez pas pénétrer avec votre véhicule dans l’enceinte du camping ni accomplir les formalités d’enregistrement ou de fin de séjour. Les barrières du camping sont abaissées pendant ce temps. Avant de partir, renseignez-vous impérativement sur les horaires d’ouverture et de fermeture du camping. Évitez de faire du bruit durant les heures de repos et demandez à vos enfants d’y prêter attention.

Pendant les heures de repos, souvent aussi à midi, personne n'est autorisé à traverser le terrain de camping. TCS Camping Sion

12. Silence pendant la nuit

Tenez compte des horaires de repos nocturne sur le camping et n’oubliez pas que vos voisins, beaucoup plus proches que dans la vie courante, entendent probablement le moindre mot et le moindre bruit de votre part. Parlez à voix basse et évitez d’être bruyant durant les heures de repos nocturne.

Les logements de camping ont des parois minces, fais donc attention à ton niveau de bruit, surtout la nuit. TCS Camping Gwatt-Lac de Thoune