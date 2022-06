Ligue des champions: «Les choses auraient pu être mieux organisées», concède Darmanin

Ligue des champions : Gérald Darmanin avance une excuse, mais maintient ses chiffres

Critiqué pour sa gestion de la finale de la Ligue des champions de football, le ministre français a réaffirmé qu’il y avait, samedi, 35’000 faux billets. Il a quand même regretté les dégâts causés par les gaz lacrymogènes sur les fans.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a esquissé, mercredi, un mea culpa pour l’organisation désastreuse de la finale de la Ligue des champions, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets. «Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées», a-t-il déclaré devant la commission des lois du Sénat, déplorant une «fête du sport gâchée» et des «débordements parfois inacceptables».

Cinq mille protestations en vingt-quatre heures à Liverpool

En France et en Angleterre, la polémique reste vive autour du dispositif de maintien de l’ordre en marge du match le plus important de la saison en Europe, remporté par le Real Madrid (1-0) face à Liverpool. Le directeur exécutif du club anglais, Billy Hogan, a annoncé que la plateforme de collecte des témoignages des supporters des Reds, mise en place lundi, avait déjà reçu 5000 réponses en vingt-quatre heures.

«Des hommes, femmes et enfants, des gens valides et d’autres moins ont été traités sans discernement au cours de la journée de samedi!»

Et ce qu’il a lu l’a «horrifié»: «Des hommes, femmes et enfants, des gens valides et d’autres moins ont été traités sans discernement au cours de la journée de samedi!» À partir de lundi, les Britanniques et les Espagnols «pourront déposer une plainte dans leur pays», a également déclaré le ministre français de l’Intérieur, expliquant que des policiers français seront dépêchés sur place.