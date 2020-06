Ouverture du mariage aux couples homosexuels

«Les choses avancent, c’est encourageant»

Le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet de mariage pour tous qui règle aussi la question de la procréation médicale assistée. L’ex Miss Suisse Dominique Rinderknecht nous explique ce que cela signifie pour elle, en couple avec une femme depuis plusieurs années.

Les couples homosexuels devraient pouvoir se marier. Et les lesbiennes avoir accès au don de sperme. Le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet de mariage pour tous qui règle aussi la question de la procréation médicale assistée. Après une interruption dans leurs débats la semaine passée, les députés ont enfin pu se prononcer sur le mariage pour tous. Tous les groupes, à l'exception de l'UDC, ont plaidé pour franchir ce «pas historique». Le PDC a toutefois mis une condition à son soutien: le don du sperme pour les couples lesbiens devait être exclu du projet. Un ultimatum qui n'a eu que peu d'impact sur le résultat final. Les députés ont bravé par 124 voix contre 72 leur commission et le Conseil fédéral qui appelait à traiter ce point ultérieurement.

Pas de couples de 2e classe

Miss Suisse 2013, Dominique Rinderknecht (30 ans) a partagé sa satisfaction à nos collègues de 20 Minuten après que ce vote historique : «Bien sûr, nous sommes tous sur le bûcher en ce moment", s'est réjouie la modératrice. «Nous espérons que le Conseil des Etats (ndlr: qui doit encore se prononcer) prendra une décision humaine et que nous pourrons fêter ça cet automne. Il s'agit d’une question de droits de l'homme, poursuit-elle. Et les choses avancent, ce qui est encourageant et positif - surtout parce que cette attente devenait longue et déprimante».