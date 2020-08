En football, rien n’est impossible. Kenny Donnison, citoyen britannique exilé au Canada et fervent supporter de Leeds United, en a apporté une nouvelle preuve. Grâce à lui, les chutes du Niagara ont, l’espace d’une soirée, revêtu les couleurs des «Mighty Whites»: blanc, bleu et jaune. Née dans la foulée du retour de Leeds en Premier League, fêté cet été, l’idée a été inspirée par des fans australiens de Leeds, qui avaient ainsi bariolé un pont à Brisbane. Kenny Donnison a donc fait encore plus fort, après avoir sollicité en ce sens les autorités locales. «Je vis ici et comme nous avons souvent un spectacle son et lumière aux chutes, j’ai approché le maire de la ville en lui suggérant l’idée, qu’il a trouvée bonne», a expliqué le monsieur à la BBC.