Nicosie : Les Chypriotes-turcs élisent leur dirigeant

Les habitants de l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) ont commencé à voter dimanche.

Les habitants de l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) élisent ce dimanche leur dirigeant, trois jours après la réouverture controversée de Varosha, ville-fantôme bouclée par l’armée turque et emblématique de la division de l’île méditerranéenne.

Les 738 bureaux de vote ont ouvert à 8h (7h heure suisse) et doivent fermer à 18h (17h heure suisse). Des électeurs, masqués et parfois munis de leurs propres gants, ont commencé à voter dans une école de Nicosie-Nord, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Ce scrutin intervient dans un contexte de tensions en Méditerranée orientale autour de l’exploitation d’hydrocarbures entre Ankara – seule à reconnaître la RTCN – et Athènes – principal allié de la République de Chypre qui exerce son autorité sur les deux tiers sud de l’île et est membre de l’Union européenne depuis 2004.

Onze candidats

Onze candidats sont en lice, dont le «président» sortant, favori dans les sondages, Mustafa Akinci, un social-démocrate de 72 ans partisan de la réunification de l’île et d’un desserrement des liens avec Ankara, ce qui lui vaut l’hostilité du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Une décision condamnée par M. Akinci et d’autres candidats, qui y ont vu une ingérence turque dans l’élection, mais aussi par la République de Chypre, l’Union européenne et les Nations Unies, qui surveillent la zone tampon entre les deux parties de l’île et dont une résolution exige le transfert de Varosha sous administration onusienne.