Chypre : Les Chypriotes-turcs lancent un ultimatum aux Nations unies

Négociations au point mort

La Force de l’ONU avait été créée en 1964 afin de prévenir les affrontements entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque. Elle est demeurée sur l’île pour surveiller les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon et entreprendre des activités humanitaires. Elle compte actuellement un peu plus de 1000 personnels dont près de 750 Casques bleus.