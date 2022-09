Conseil fédéral: Les cigarettes électroniques jetables seront aussi taxées

Un élu s’inquiète en effet de l’explosion des ventes d’e-cigarettes jetables, «des bombes à nicotine» colorées et pop, très appréciées des jeunes.

L’élu s’inquiète en effet de l’explosion des ventes d’e-cigarettes jetables, «des bombes à nicotine» colorées et pop très appréciées des jeunes, selon ses dires. Il a souligné que de nombreux jeunes risquent de tomber dans une dépendance à la nicotine si rien n’est fait rapidement pour y remédier. Il a demandé si Berne voyait une possibilité d’introduire un impôt spécial, comme ça a été fait dans les années 1990 pour les alcopops.

Alain Berset a rappelé que la nouvelle loi sur les produits du tabac devait entrer en vigueur en 2024 et que l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des adolescents contre la publicité pour le tabac», qui a été acceptée par le peuple en février, demande que la publicité pour le tabac soit interdite partout où les enfants et les ados peuvent la voir. Le message devrait être transmis au parlement à l’automne 2023.