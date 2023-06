Tabagisme: Les cigarettes électroniques seront elles aussi imposées

Pas de hausse pour le tabac à mâcher ou priser

La gauche et les Vert’libéraux ont également demandé en vain d’augmenter les tarifs d’impôt pour le tabac à chauffer, à mâcher et à priser. La gauche a en outre proposé que les fabricants et les importateurs de produits du tabac et de nicotine, ainsi que de cigarettes électroniques soient astreints à alimenter un fonds de prévention du tabagisme. Elle n’a pas été suivie.