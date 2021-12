Lutte contre le tabagisme : Le prix des cigarettes pourrait bientôt presque doubler

L’Association suisse pour la prévention du tabagisme souhaite une augmentation des taxes sur les cigarettes. Celles-ci coûteraient en moyenne 14 francs, contre 8 actuellement.

Augmenter le prix des cigarettes pour réduire le nombre de personnes qui en fument. C’est le plan du «lobby anti-tabac», rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour. Le paquet le moins cher passerait de 5,50 francs à 10,20. «Par rapport au niveau des salaires et des coûts en Suisse, les 5,50 francs pour un paquet de cigarettes sont très bon marché», a déclaré au journal dominical Wolfgang Kweitel, le chargé des affaires publiques de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT).