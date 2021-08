Les cigarettiers financeront le ramassage des mégots en France

France : Les cigarettiers financeront le ramassage des mégots

Grâce au principe du «pollueur-payeur», les collectivités locales françaises recevront 80 millions d'euros par an dans le but de diminuer de 40% les mégots par terre en six ans.

Près de 23,5 milliards de mégots sont jetés par terre ou dans la nature chaque année en France. Getty Images/iStockphoto

Environ 80 millions d'euros (86 millions de francs) par an vont être alloués aux collectivités pour ramasser les plus de 23 milliards de mégots de cigarettes jetés au sol chaque année en France, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020 a créé une filière «à responsabilité élargie des producteurs» pour les mégots, afin de diminuer leur présence dans l'environnement, comme le prescrit une directive européenne. Selon ce principe du «pollueur-payeur», celui qui fabrique, qui distribue ou qui importe un produit doit prendre en charge sa fin de vie.

Collecte et sensibilisation

Avec cette nouvelle filière, une contribution financière sera donc versée par les entreprises du secteur du tabac, collectée par le nouvel organisme, puis reversée aux collectivités pour financer des campagnes de collecte, de sensibilisation, d'affichage, ainsi que des opérations de distribution de cendriers de poche sur les plages ou dans les rues, ou certaines opérations de nettoyage. Elle financera aussi des projets visant à développer des moyens de collecte des mégots innovants et des solutions de recyclage.

500 litres d'eau pollués par mégot

Alors que 23,5 milliards de mégots sont jetés au sol ou dans la nature chaque année en France, l'objectif est de réduire cette quantité au minimum de 40% en 6 ans, précise le ministère. Outre la pollution qu'il induit, estimée à 500 litres d'eau par mégot selon le Ministère français de l'environnement, le jet de mégots favorise aussi les départs de feu pendant l'été: selon une étude d'Ipsos France citée par la sécurité civile, plus d'un fumeur sur 4 jette son mégot depuis la fenêtre de sa voiture.