Les premières cigognes commencent leur migration vers le sud fin juillet, alors que les dernières voyagent début septembre. Et quelques-unes peuvent encore partir plus tard, voire rester. «Tout dépend de la nourriture», souligne Livio Rey. Environ 95% des groupes ne dépassent pas les 25 individus, mais certains franchissent la barre de la centaine. Et, dans quelques rares cas, on peut en dénombrer plus de 200.