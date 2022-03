nouveautés mascaras - Les cils se portent longs et épais

Finis, les yeux discrètement maquillés. Ce printemps, les cils extra-longs, recourbés et épais, stars des années 1960, font leur retour. Les nouveautés en matière de mascara sont parfaites pour adopter facilement ce look intense et spectaculaire.

Avec une brosse courbée

Les marques Diego Della Palma, Byredo, Milk Make-Up propose des brosses courbées pour faciliter l’application. Elle permet d’ourler de mascara tous les cils depuis la base et de les étirer vers le haut, en un seul geste.

My Happy Toy Mascara de Diego Dalla Palma, 28.95 francs. Diego Dalla Palma Mascara Astronomical volumisateur de Byredo, 47 francs. Byredo

Avec une grosse brosse

Pour son nouveau mascara, dont la formule a nécessité deux ans de travail, MAC a choisi une brosse imposante afin de définir les cils et de les amplifier, sans créer de paquets. YSL Beauty, IT Cosmetics et Urban Decay privilégient aussi les grosses brosses pour une application facile et optimale.

Mascara M.A.Cstack longueur extrême de MAC, 42 francs. MAC Cosmetics Le Lash Clash Extreme Volume Mascara de YSL Beauty, 32 francs. YSL Beauty Le mascara volumisant au sérum fortifiant d’IT Cosmetics, 22.80 francs. IT Cosmetics

Avec une petite brosse

Pour les personnes intimidées par la taille de la brosse, MAC propose également une version mini du M.A.C.stack pour attraper les cils les plus fins et courts. Chez Benefit, le nouveau tube de mascara «Bad Gal» comprend une brosse longue et étroite pour plus de précision.

Ce dernier mascara se décline également dans plusieurs couleurs éclatantes.

Les faux cils

Pour les fans de faux cils, la marque d’Ariana Grande r.e.m beauty a élargit sa gamme de produits et propose des faux cils différentes longueurs. Isabelle De Vries Beauty commercialise des versions colorées très voyantes.