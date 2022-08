Ticket à 20 francs : Les cinémas augmentent les prix face à l’absence de clientèle

Plus de 20 francs pour une place de cinéma. Fin juin, l’augmentation des prix effectuée par le géant Pathé, qui veut pallier à une absence de clientèle, a suscité de vives réactions. Selon «24 Heures», 2022 a déjà signé au premier trimestre un bilan de fréquentation 35% moins bon que la même période en 2019. Meryl Moser, directrice de la société Cinérive, dresse un bilan clair: en comptant toutes les charges, le budget des cinémas dépasse de 74% les recettes de la billetterie.

Les profits se font en grande partie au bar (34%). Dans «24 Heures», Meryl Moser déclare simplement: «Sans la restauration, les cinémas ne pourraient pas survivre.» Il faut cependant trouver d’autres solutions. Pour Laurent Dutoit, exploitant à Genève, baisser drastiquement les tarifs comme il est fait dans d’autres pays n’est pas non plus une option: «Le canton de Genève subventionne les entrées des jeunes dans les salles indépendantes. La place coûte environ 5 francs pour les moins de 21 ans et pourtant il ne représente que 2% à 3% de la clientèle.»