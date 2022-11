Coupe du monde: Les cinq affiches intrigantes du premier tour

1. Suisse – Cameroun, jeudi 24 novembre à 11h

Le schéma n’en est pas à son coup d’essai. Une équipe africaine en lice au Mondial, c’est souvent une équipe en proie à des risques accrus de conflits internes. Alors la question qui cristallise le débat autour de cette rencontre côté suisse est là: ne valait-il pas mieux affronter le Cameroun en troisième et dernier adversaire de la phase de poules, plutôt que pour la lancer? Une thèse fréquemment soutenue veut que la tour des Lions indomptables finira nécessairement par s’écrouler sur elle-même, et donc qu’il vaut mieux lui laisser le temps de s’effondrer avant de finir le travail. Les prochaines semaines l’infirmeront ou la valideront.

À un peu plus d’une semaine de son entrée en lice, la sélection de Rigobert Song n’a pas attendu pour cumuler les signaux étonnants. En substance: un sélectionneur qui a semblé découvrir sa liste de joueurs en partance pour le Qatar en la présentant à la presse; un président – l’omniprésent Samuel Eto’o – a qui il est reproché de prendre trop de place; un conflit entre le boss et certains joueurs qui auraient mené à l’éviction du défenseur Michael Ngadeu; le tout encerclé par une sombre affaire de changement d’équipementier officiel. De l’autre côté de la balance, le Cameroun est convaincu d’avoir trouvé en Samuel Eto’o, à la manœuvre de quantité de réformes depuis sa prise de fonctions il y a une année, la figure dont il avait besoin pour entrer dans une nouvelle dimension. Alors ce Suisse – Cameroun est à prendre comme un condensé d’incertitudes. À ne pas manquer.

2. Qatar – Équateur, dimanche 20 novembre à 17h

Le rideau du Mondial se lèvera pour l’occasion. Qu’en sera-t-il du voile qui règne toujours sur le pays organisateur à quelques jours du coup d’envoi? Au Qatar, on fait tout pour que le supporter étranger se sente bien, pour lui donner l’impression qu’il a posé le pied en terres de foot. Jusqu’à ce que tout ça finisse par sonner faux. On sait désormais qu’il existe ces «faux fans», payés pour soutenir la nation qui leur est assignée par le gouvernement (voir la vidéo ci-dessous). Un autre exemple de ce décalage frappe en arpentant la baie de Doha.

Au milieu du bien nommé quartier «Al Corniche» a poussé un gigantesque écran, comme dans pas mal d’endroits du pays. qui servira à alimenter une fan zone. L’engin fait son effet et ne manque pas d’en mettre plein la vue, ce qui semble être l’un des objectifs principaux du pays organisateur. Seulement, on se demande bien comment il est possible d’apprécier un match de football sur un écran rectangulaire presque dix fois plus long que large. A-t-il été pensé par des cerveaux amoureux de ballon rond? Pas sûr. Et c’est un peu tout ça qui se jouera lors du match d’ouverture: à quoi ressemblera l’illusion maintenue par le Qatar une fois que le football aura repris ses droits?