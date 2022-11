Succession Maurer : Les cinq candidats ont passé le premier cap de sélection interne à l’UDC

Le comité de sélection du parti s’est prononcé pour un ticket à deux mais ne s’exprime pas sur qui il veut voir dessus. Le groupe parlementaire choisira son duo dans une semaine.

Cinq candidats UDC sont en lice. 20min

Le processus de sélection pour la personne qui succédera à Ueli Maurer avance du côté de l’UDC. Ce vendredi, la commission de sélection a indiqué avoir «examiné les candidatures de la candidate et des quatre candidats et les a rencontrés lors d’une audition», dit-elle. Résultat: ils sont tous super. «Les cinq candidats présentent des profils impressionnants ainsi que l’expérience de direction nécessaire et remplissent les critères d’éligibilité au Conseil fédéral», écrit la commission dans son communiqué.

Albert Rösti en tête

Elle ne se prononce donc pas sur ses favoris. Par contre, elle recommande au groupe parlementaire d’opter pour un ticket à deux candidats. Albert Rösti (BE), Michèle Blöchliger (NW), Heinz Tännler (ZG), Hans-Ueli Vogt (ZH) et Werner Salzmann (BE) sont donc encore en lice.

Selon notre sondage non représentatif fin octobre, c’est Albert Rösti qui a les faveurs des lecteurs de «20 minutes» (37%), suivi de Hans-Ueli Vogt (24%). Les autres candidats sont relégués plus loin, avec Michèle Blöchliger (11%), Werner Salzmann (10%) et Heinz Tännler (5%).

Le ticket connu dans 7 jours

Lundi 14 novembre, c’est le comité du groupe parlementaire UDC qui se réunira et qui donnera sa recommandation aux membres de tout le groupe, qui se retrouvera vendredi 18 novembre à Hérémence (VS). En fin de journée, les deux candidats du ticket se présenteront devant la presse avec le président du groupe parlementaire.