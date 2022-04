Football - Les cinq chocs du week-end en Europe

Le duel au sommet de dimanche en Premier League entre City et Liverpool n’est pas le seul à attirer tous les regards des amateurs de foot. Petit tour d’horizon.

Jürgen Klopp et Pep Guardiola ne se retrouveront pas pour la dernière fois de la saison, dimanche. Mais ce duel entre Liverpool et Manchester City aura certainement une énorme importance dans la course au titre. AFP

Dans un peu plus d’un mois seulement, la plupart des championnats européens auront livré leurs verdicts. Sans que les rencontres prévues ce week-end soient déjà décisives, certaines d’entre elles pèseront certainement lourd au moment du décompte final. Hasard du calendrier, les cinq chocs que nous avons choisis auront tous lieu ce dimanche.

Manchester City - Liverpool (dimanche 17h30)

A tout seigneur, tout honneur. L’affiche que l’on ne peut pas manquer ce week-end aura pour théâtre l’Emirates Stadium et mettra aux prises Manchester City à Liverpool, celles qui sont probablement les deux meilleures équipes actuelles du continent. A sept rondes du terme, un point seulement sépare les deux “monstres” et le titre de champion n’échappera pas à l’un d’eux.

Avec une longueur d’avance et l’avantage du terrain, MC semble donc être dans des conditions idéales pour prendre un avantage décisif, dimanche. D’autant plus que leurs adversaires ne se sont plus imposés à l’Emirates depuis quatre ans.

La réalité du moment incite pourtant à imaginer le contraire. Ces dernières semaines, les Reds ont retrouvé cette indispensable continuité qui leur avait fait un peu défaut en première partie de saison. Une série positive qui leur a permis de combler une grande partie de leur retard sur des Mancuniens qui pensaient bien avoir le titre en main, il y a moins de deux mois. De plus, à trois jours seulement des matches retour des quarts de finale de la Ligue des champions, Liverpool aura l’avantage de pouvoir se rendre à Manchester le cœur léger. Vainqueurs 3-1 à Lisbonne, Salah et Cie ont leur qualification pour les demi-finales déjà en poche. Tout le contraire de Citizens qui devront batailler mercredi à Madrid pour conserver leur petit but d’avance face à l’Atlético.

Ce duel ne sera pas le dernier de la saison entre ces deux cadors. Le 16 avril, City et Liverpool se retrouveront en demi-finale de la Cup. Avant, peut-être, d’en découdre une dernière fois à Paris en finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain.

Napoli - Fiorentina (dimanche 15h)

Ce n’est pas la première fois que les bouillants tifosi napolitains rêvent de voir enfin leur club fêter le troisième Scudetto de son histoire après ceux de 1987 et de 1990. Deux titres fortement marqués par l’empreinte de Diego Maradona. Cette année, l’occasion semble idéale. Des trois candidats actuels, aucun ne donne l’impression de maîtriser son sujet pour assumer le rôle de favori. Capables du meilleur comme du pire, Milan, Naples et Inter (il en compte quatre de retard mais le champion en titre a un match de plus à disputer) ne sont d’ailleurs séparés que par un point seulement à sept journées de la fin.

Pour de nombreux suiveurs, Naples est pourtant l’équipe la plus équilibrée et la plus talentueuse des trois. Et, sans la grave blessure au visage qui avait tenu son buteur, Victor Osimhen, écarté des terrains durant deux mois, l’équipe dirigée par Luciano Spalletti aurait déjà pris le large au classement.

Une première place que les Napolitains auront peut-être l’occasion de reprendre aux Milanais ce dimanche. Alors que Zlatan et Cie auront, dimanche soir, un périlleux déplacement à Turin contre un Torino toujours difficile à battre, le Napoli accueillera la Fiorentina d’Arthur Cabral dans l’après-midi. Des Toscans qui ne se rendront pas sous le Vésuve en touristes. A un point de ce septième rang synonyme de qualification européenne, ils se souviendront aussi qu’ils s’étaient imposés en prolongation au Maradona en janvier dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe. Les Napolitains n’ont donc aucune raison de prendre ce match qui pourrait les amener au sommet à la légère.

Lens - Nice (dimanche 17h05)

Longtemps accroché au podium, l’OGC Nice perd peu à peu du terrain. A tel point que Marseille et cette deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions semblent déjà hors de portée des ambitieux azuréens. Reste donc ce troisième rang qui offre en principe la possibilité de se qualifier à travers deux barrages. Pour y parvenir, le club phare d’Ineos devra vaincre la forte concurrence de Rennes, de Strasbourg et peut-être de Monaco qui ne compte que six unités de retard sur Rennes.

Même si les derniers résultats n’ont pas été à la hauteur des expectatives, une qualification en Ligue des champions reste possible pour Andy Delort et l’OGC Nice. Mais cela passe obligatoirement par une victoire à Lens, dimanche. AFP

Dans une telle configuration, le déplacement de Nice à Lens, ce dimanche, ressemble à un vrai piège. Trop inconstants pour prétendre à une qualification européenne, les Lensois n’en restent pas moins un adversaire coriace. Sur leur pelouse surtout. Une défaite dans le nord de l’équipe de Christophe Galtier accentuerait en tout cas les tensions dans un club qui ne respire plus la même sérénité qu’il y a quelques semaines encore.

Même si les Niçois ont encore la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes de Waldemar Kita pour donner un relief supplémentaire à leur saison, une non-qualification pour la Ligue des champions – et peut-être de toute compétition européenne – serait assurément mal vécue par un propriétaire qui est déjà en échec douloureux à Lausanne.

RB Leipzig - Hoffenheim (dimanche 19h30)

Cette rencontre n’est pas la plus sexy du week-end mais elle n’en demeure pas moins très importante pour les deux clubs qui luttent pour une participation à la prochaine Ligue des champions. Quatrième et dernier qualifié pour le moment, Leipzig ne compte que quatre points d’avance sur Hoffenheim. Reste à vérifier comment le club cher à Dietrich Mateschitz aura digéré le nul concédé jeudi à domicile face à Atalanta en quarts de finale de L’Europa League alors que le retour aura lieu ce jeudi déjà.

Un moment délicat dont pourrait profiter Hoffenheim pour se rapprocher de cette précieuse 4e place et d’une deuxième participation historique à la Ligue des champions après celle de l’exercice 2018-2019. Un objectif qui semblait plus que possible avant que le club du milliardaire allemand Dietmar Hopp ne s‘incline coup sur coup contre Hertha Berlin puis Bochum, deux équipes de bas de tableau. Un troisième revers consécutif, dimanche à Leipzig, mettrait probablement fin à son rêve de se retrouver une nouvelle fois invité au festin du gotha européen.

Saint-Gall - Bâle (dimanche 16h30)



La dernière victoire saint-galloise devant son public face au FC Bâle remonte au 27 février 2021. freshfocus

En Suisse aussi une affiche ne manquera pas de piquant. Dimanche, au kibunpark, le FC Saint-Gall aura certainement à coeur de montrer face au grand FC Bâle (actuel deuxième) qu’il est bel et bien la meilleure équipe de cette deuxième phase de Super League grâce aux 24 points accumulés lors des dix parties disputées cette année. Une remontée au classement spectaculaire qui, en cas de victoire contre Bâle, pourrait même permettre aux Saint-Gallois de briguer le podium et, en conséquence, de se qualifier pour la prochaine Conference League.