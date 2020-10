Apprendre à se maquiller avec Chanel

Dress-up Friday est le nom du nouveau format de tutos maquillage sur le compte Instagram de Chanel Beauty. L a make-up artist L uca Pica vous montrera comment créer un look de rêve avec des reflets roses sur les lèvres et les paupières. Sophisticated Pink, voilà comment Luca Pica appelle ce l ook qu’on a envie d’essayer, même s i nous ne sortons plus beaucoup en ce moment.

Un packaging plus écolo pour Rahua

Les deux fondateurs de la marque capillaire , Fabian Lliguin et Anna Ayers, sont très soucieux de l ’ environnement. Leur marque est engagée pour sauver et préserver la forêt amazonienne et les populations qui y vivent. Afin de produire elle-même moins de déchets à l ’ avenir, Rahua met en œuvre depuis le début de l’ année sa nouvelle stratégie en matière d ’ emballage. Après les premières solutions de recharge de la ligne Classic (shampooing et après-shampooing), c’est au tour de la ligne Hydratation (shampooing et après-shampooing).

Le premier flagship Rituals a ouvert à Amsterdam

À l ’ occasion de son 20e anniversaire, la marque de soins corporels Rituals Cosmetics a ouvert son premier flagship au centre d ’ Amsterdam: un magasin sur quatre étages avec son propre restaurant et son spa. Il comprend également des accessoires de voyage et de la décoration pour la maison , des produits que vous pouvez également découvrir et acheter sur Rituals.com.

Dormez bien avec Pixi

Les personnes qui dorment peu peuvent souffrir d ’ une peau sèche et fine qui a tendance à se rider. En outre, des boutons peuvent apparaître. En effet, la peau ne se rétablit pas du jour au lendemain. Pendant le sommeil, l ’ organisme libère une hormone (la mélatonine) qui lui permet de se régénérer. Eh bien, Pixi a peut-être la solution. La marque de cosmétiques a créé Dream-y Mist , un spray qui contient des ingrédients apaisants et favorisant le sommeil comme la lavande, la camomille et l ’ allantoïne . Conseil d ’ application: la brume apaisante peut être intégrée dans la routine de soins quotidiens ou appliquée comme un spray d ’ ambiance sur l ’ oreiller.

Souvenirs de vacances d’été parfumés grâce à Michael Kors