Roland-Garros: Les cinq finales qui ont forgé la légende de Nadal

Dimanche après-midi (15h), Rafael Nadal disputera la 14e finale de sa carrière à Roland-Garros. Opposé à Casper Ruud (ATP 8), l’Espagnol cherchera à décrocher son 22e titre en Grand Chelem et à améliorer son propre record.

Quant au Norvégien, il sera face au défi ultime du tennis: battre le Majorquin dans son jardin, le court Philippe-Chatrier, en finale. Plusieurs joueurs ont tenté de le relever, mais aucun n’a réussi. Présent treize fois à ce stade de la compétition, le taureau de Manacor a toujours gagné et n’a même jamais concédé plus d’un set. Retour sur les cinq finales qui ont forgé la légende de «Rafa» à Roland-Garros.

2005 vs Mariano Puerta: Le commencement

Pour son tout premier Roland-Garros en 2005, Rafael Nadal, habillé d’un débardeur et d’un bermuda, arrive en pleine confiance à la Porte d’Auteuil. La tête de série N°4 reste en effet sur trois titres consécutifs acquis à Monte-Carlo, Barcelone et Rome. Après avoir éliminé Federer en demi-finale, Nadal se retrouve face à un invité surprise, l’Argentin Mariano Puerta.

Ce jour-là, les deux joueurs se rendent coup pour coup dans la première manche que Puerta remporte dans un tie-break au niveau de jeu inouï. Ensuite, le jeune de 19 ans prend le dessus avec son jeu de défense et de contre et finit par s’imposer en quatre sets (6-7, 6-3, 6-1, 7-5). Ce premier sacre en Grand Chelem marque le début d’une longue série pour le natif de Manacor.

2008 vs Roger Federer: La leçon

Pour la troisième année consécutive, la rencontre pour le titre du tournoi parisien oppose les deux meilleurs joueurs de la planète, Roger Federer et Rafael Nadal. En 2006 et 2007, c’est le gaucher majorquin qui prend le meilleur, les deux fois en quatre manches. Le Bâlois, N°1 mondial n’aura cependant pas son mot à dire dans cette partie tant son adversaire est supérieur.

En mode rouleau compresseur, Nadal va livrer un véritable récital et ne laisser que quatre petits jeux à un Federer totalement dépassé (6-1, 6-3, 6-0). Il réussit l’exploit de s’adjuger le tournoi sans perdre le moindre set.

2010 vs Robin Söderling: La revanche

En 2009, c’est la sensation! Rafael Nadal concède sa première défaite sur l’ocre parisien au stade des huitièmes de finale contre Robin Söderling. Une année plus tard, il retrouve le Suédois, mais en finale. Assoiffé par un esprit revanchard, l’Espagnol ne va faire qu’une bouchée de son adversaire.

2017 vs Stanislas Wawrinka: La decima

Privé de sacres en Grand Chelem depuis la saison 2014, Rafael Nadal fait tout de même figure de favori. Après deux années difficiles, il connaît un excellent exercice 2017 avec une finale à l’Open d’Australie et trois titres décrochés sur terre battue. Face à lui, le Vaudois Stanislas Wawrinka, vainqueur de trois Grand Chelems et invaincu en finale de ce type de tournoi.

La bataille s’annonçait épique entre les deux joueurs, mais il n’en fût rien. Agressif comme rarement à Roland-Garros et réalisant quelques coups de défense dont lui seul a le secret, Rafa n’a laissé absolument aucune chance à Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1). Grâce à ce succès, il devient le premier joueur de l’histoire à remporter dix fois la même levée du Grand Chelem.

2020 vs Novak Djokovic: Le record

Reportée en septembre en raison du Covid-19, l’édition 2020 des Internationaux de France se conclut par un classique du tennis entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. En cas de succès, l’Espagnol s’offrirait son 20e Grand Chelem et égalerait le record détenu par Roger Federer. Cependant, il est opposé au N°1 mondial, le Serbe Novak Djokovic contre qui il n’a plus gagné un match en Grand Chelem depuis 2014.